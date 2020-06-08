Taylar anneleriyle buluştu

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Yüksek Okulu'nda son 5 ayda doğan taylar, hem anneleriyle hem de doğayla buluştu. Bulundukları barınaklardan alınarak Avcılar kampüsündeki geniş yeşillik alana götürülen taylar ve anneleri havadan görüntülendi.

NTV 08.06.2020 - 12:06 | Son Güncelleme : 08.06.2020 - 13:37

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