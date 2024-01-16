Türkiye'nin uzay rüyası gerçek oluyor: Tarihi uçuşa saatler kaldı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kaldı. 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 01.11'de ilk kez bir Türk astronot uzaya fırlatılacak. Tarihi uçuşun ayrıntılarını, NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe araştırdı. İşte Türkiye'nin uzay rüyasını gerçeğe dönüştürecek uzay görevi ve mürettebatı hakkında bilmeniz gerekenler...
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