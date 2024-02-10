Yalı Çapkını 58. bölüm fragmanı: Bu veballe yaşayabilecek misin?
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 58. bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın yeni tanıtımda; doktorun Pelin ve bebeğin durumunun kritik olduğunu söylemesiyle yıkılan Ferit'in ne yapacağını bilememesi ve kulaklarında çınlayan "Bu veballe yaşayabilecek misin?" sözleri dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 16 Şubat Cuma akşamı Star'da...
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