Yalı Çapkını 59. bölüm fragmanı: Sensiz bir hayat yaşamak istemiyorum Seyran
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın yeni tanıtımda; Halis Ağa ile Kont Ziya'nın buluşması ve Ferit'in Seyran'a "Biz seninle bir şeyleri değiştirebiliriz. Ben sana rağmen sensiz bir hayat yaşamak istemiyorum" demesi dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 23 Şubat akşamı Star'da...
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