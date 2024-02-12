Yandaki Oda'dan ilk tanıtım: Yeni hayatımız çok güzel olacak
Star TV'nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi "Yandaki Oda" için geri sayım başladı. Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk ve Nazan Kesal'ın paylaştığı "Yandaki Oda" dizisinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Sakla Beni çok yakında Star'da...
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