Yandaki Oda'dan yeni tanıtım: Bizim evde sakin bir hayat mı?
Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Yandaki Oda için hazırlıklar sürüyor. Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın paylaştığı Yandaki Oda'dan yeni tanıtım geldi. Fragmanda; Sevgi'nin Fikret ile neden evlendiğini çocuklara açıklarken; Taylan'ın "Bizim evde sakin bir hayat mı?" demesi dikkat çekti. Birbirinden çok farklı iki ailenin bir araya gelmesini konu edecek olan Yandaki Oda çok yakında Star'da...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.