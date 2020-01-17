Yarıyıl tatilinde ailelere öneri: Tuzla Aslan Park'ta 4 aslan ve 3 kaplan yavrusu çocukları bekliyor
Okulların yarıyıl tatiline girdiği bugün İstanbul'da tatlı bir heyecan yaşanıyor. Kentteki bir temaparkta dünyaya gelen 4 aslan ve 3 kaplan yavrusu ilk kez görücüye çıkıyor. NTV ekibinden Pınar İlik Üçer, Tuzla'da bulunan Aslan Park ve Timsah Park'tan izlenimlerini aktardı.
17.01.2020 - 13:52| Son Güncelleme : 17.01.2020 - 13:54
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