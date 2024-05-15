NTV ekibi, engellilerin ulaşım çilesine tanıklık etti
10 Mayıs ile 16 Mayıs arası her yıl Engelliler Haftası olarak kutlanıyor. Engellilerin sorunlarını en aza indirebilmek adına belli bir mesafe kat edildi ancak halen yapılması gereken çok şey var. Bu durum, onlarla bir gün geçirdiğinizde rahatlıkla fark edebiliyor. NTV ekibi, engelli bir dernek çalışanının mesai yolculuğuna eşlik etti, şehir içi ulaşımın pek çok farklı etken nedeniyle nasıl çileye dönüştüğünü gözlemledi. (Haber: Baran Bila Kamera: Mustafa Özdemir)
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