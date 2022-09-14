Yere düşen öğrenciyi defalarca tekmeleyip yumrukladı

Adana’da TOKİ Sarıçam Anadolu Lisesi önünde öğrencilerle dışarıdan gelen bir grup arasında tekmeli yumruklu kavga yaşandı. Lise öğrenci D.G., okuldaki başka bir öğrenciyle ‘‘Neden yan bakıyorsun?’’ diye tartıştı. Kardeşinin olayı anlatması üzerine ertesi gün okul önüne giden B.G. ve arkadaşları öğrenciye saldırdı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde B.G.’nin yerde yatan öğrenciyi defalarca tekmeleyip yumrukladığı görülüyor.

Haberler - DHA 14.09.2022 - 11:53 | Son Güncelleme : 14.09.2022 - 12:03

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