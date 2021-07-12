Yüksek hızlı güneş fırtınası bugün Dünya'yı vurabilir
Yüksek hızlı güneş fırtınası bugün Dünya’yı vurabilir. 1,6 milyon kilometre hızla yaklaşan güneş fırtınasının Dünya’nın manyetik alanı üzerinde etkili olması bekleniyor. NTV Meteoroloji Şefi Gökhan Abur, yüksek hızlı güneş fırtınasının ne olduğunu ve Dünya’ya etkilerinin neler olabileceğini anlattı.
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NTV 12.07.2021 - 13:53| Son Güncelleme : 12.07.2021 - 14:07
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