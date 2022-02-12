Kaderimin Oyunu'nun 9. bölüm fragmanı

Yapımını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği NGM Medya imzalı ‘Kaderimin Oyunu’nun yayınlanan 9. bölüm tanıtımı büyük yankı buldu. Nedret’in Nergis’in Cemal’in kızı olduğunu öğrenmesi üzerine yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu.
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Haberler 12.02.2022 - 16:52| Son Güncelleme : 12.02.2022 - 16:54
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