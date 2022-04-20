Johnny Depp’in mahkeme salonundaki zor anları

Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp, eski eşi oyuncu Amber Heard’e karşı açtığı karalama davasında ifade verdi. Şiddet uyguladığı iddialarını ‘‘Asla bir kadına vurmadım’’ diyerek reddeden Depp, ‘‘Bayan Heard bana karşı iğrenç, rahatsız edici ve gerçeğe dayanmayan bu suç eylemlerini gerçekleştirdi. Tamamen şok edici’’ dedi.
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