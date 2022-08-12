Rekortmen Türk: Su orucuyla 10 bin metre tırmandı

Fransa'da doğan 46 yaşındaki Türk gezgin Muammer Yılmaz, bir ilki başardı. Yılmaz, Tour du Mont-Blanc yürüyüş rotasını yemek yemeden sadece su içerek ayakkabısız bir şekilde 11 günde tamamladı. 10 bin metre tırmanan Muammer Yılmaz, sıradışı yolculuğunu NTV'ye anlattı. Haber: Ahmet Örsoğlu
Abone ol
Paylaş
Haberler 12.08.2022 - 03:06| Son Güncelleme : 12.08.2022 - 03:16
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.