Rekortmen Türk: Su orucuyla 10 bin metre tırmandı

Fransa'da doğan 46 yaşındaki Türk gezgin Muammer Yılmaz, bir ilki başardı. Yılmaz, Tour du Mont-Blanc yürüyüş rotasını yemek yemeden sadece su içerek ayakkabısız bir şekilde 11 günde tamamladı. 10 bin metre tırmanan Muammer Yılmaz, sıradışı yolculuğunu NTV'ye anlattı. Haber: Ahmet Örsoğlu

Haberler 12.08.2022 - 03:06 | Son Güncelleme : 12.08.2022 - 03:16

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