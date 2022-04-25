Adana'da iki kuzenin cep telefonunu gasbeden 3 zanlı tutuklandı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Fırat D. (20) ve kuzeni Baran D. (18), gezmek için Sinanpaşa Mahallesi Kuvayı Milliye Parkı'na gitti. Burada bankta oturan iki kuzenin yanına gelen tanımadıkları 4 kişi, telefonlarını istedi.



Olumsuz yanıt alan şüphelilerle iki kuzen arasında kavga çıktı. Bu sırada zanlılardan biri Fırat D'yi bıçakla yüzünden ve boğazından yaraladı.



Daha sonra şüpheliler Fırat D. ile Baran D'nin cep telefonlarını zorla alıp kaçtı.



- Zanlılar, güvenlik kamerasından tespit edildi



Olayın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.



Ekipler, yaptıkları çalışmayla olayın bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdığını belirledi.



Görüntülerden yola çıkan ekipler, gasp zanlılarının kimliklerini ve adreslerini tespit etti.



Ekipler, olayın yaşandığı mahallede ikamet eden şüpheliler Cengiz B. (20), Cemal A. (21), S.A. (17) ve E.B'yi (17) evlerine yaptığı baskınla yakaladı. Aramalarda ele geçirilen cep telefonları da sahiplerine teslim edildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Cengiz B, Cemal A. ve S.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Güvenlik kamerası kayıtlarında Fırat D. ve kuzeni Baran D. (18) ile şüpheliler arasında tartışma yaşandığı, bir süre sonra taraflar arasında kavga çıktığı, bu sırada şüphelilerden birinin Fırat D'yi bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtığı görülüyor.

