Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 17:45
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
Yavuzlar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu M.T. yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.
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