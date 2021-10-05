Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,

Savcılıkça, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan Suriye uyruklu Y.A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.



Sanık Y.A. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, Y.A'nın kentte DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği ve Suriye'de örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı belirtildi.



Y.A'nın DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu kaydedilen iddianamede, sanığın eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı ve Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda aktif yer aldığı dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Y.A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.





