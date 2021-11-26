Adıyaman'da 10 ev karantinaya alındı

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 16:32
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, Adıyaman'da, yeni tip Covid-19 tedbirleri kapsamında 10 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bazı mahallelerdeki 10 ev karantinaya alındı.
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