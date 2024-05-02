Adıyaman’da minibüs devrildi: 14 yaralı

Adıyaman’da minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.



Kaza, Kahta- Diyarbakır karayolunun 16’ncı kilometresinde meydana geldi.



Yasin Arslan’ın kontrolünü yitirdiği 02 LF 228 plakalı minibüs devrildi.



Kazada 14 kişi yaralandı.



112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.