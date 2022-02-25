Adıyaman'da 169 ev Kovid-19 karantinasına alındı (Adıyaman Haberleri)

Adıyaman'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 169 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 25.02.2022 - 14:24

Adıyaman'da 169 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 169 ev karantinaya alındı.

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