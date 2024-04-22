Otomobilden hırsızlık yapan kişi yakalandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde park halindeki otomobilin teybi çalındı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık konusu ile alakalı yapılan titiz çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını çok sayıda suç kaydı olan Y.K.'nın yaptığını tespit etti.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin bahse konu otodan çalınan teybi sakladığı adreste arama yapıldı.

Hırsızın daha önceki tarihlerde meydana gelen farklı araçlardan çalıntı 2 adet oto teyp, 1 adet de hızar motoru ele geçirildi.

Daha önceden çaldığı oto teybini K.K.'ya verdiğini beyan etmesi sebebiyle her 2 şüpheli de yakalanarak gerekli işlemlere başlandı.