Adıyaman'da 40 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı (Adıyaman Haberleri)

Adıyaman'da 40 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Adıyaman Haberleri 26.07.2021 - 12:10

Adıyaman'da 40 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 40 ev karantinaya alındı. 

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