Adıyaman'da anız yangını sırasında erkek cesedi bulundu (Adıyaman Haberleri)

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde anız yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, yanmış erkek cesedi buldu.

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 26.10.2021 - 10:37

Adıyaman'da anız yangını sırasında erkek cesedi bulundu

Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı,
Erikli köyünde anız yangını ihbarı alan itfaiye ekipleri, müdahale ettiği sırada ağaçlık alanda yanmış bir erkek cesedi gördü.

Güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede cesedin Osman Yalçın'a (72) ait olduğu belirlendi.

Yalçın'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Yasal Bilgilendirme

Adıyaman Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adıyaman Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

ADIYAMAN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...