Adıyaman'da anız yangını sırasında erkek cesedi bulundu

Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı,

Erikli köyünde anız yangını ihbarı alan itfaiye ekipleri, müdahale ettiği sırada ağaçlık alanda yanmış bir erkek cesedi gördü.



Güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede cesedin Osman Yalçın'a (72) ait olduğu belirlendi.



Yalçın'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.





