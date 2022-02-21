Adıyaman'da bir evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı,

Pınarbaşı beldesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan Medine Örper'in (72) hayatını kaybettiğini belirledi.



Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı evde inceleme yaparken, Örper'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

