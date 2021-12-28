Adıyaman'da cep telefonu çalan şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 28.12.2021 - 12:48
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, Adıyaman'da mağazadan cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir mağazadan cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüphelinin Suriye uyruklu M.H. (17) olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.
Adıyaman Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adıyaman Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.