Adıyaman’da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 22.04.2022 - 09:29
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Mertcan Çetinkaya (20) idaresindeki 80 DN 586 plakalı otomobil, Kahta -Siverek karayolu hastane kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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