Adıyaman'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

Adıyaman Haberleri 30.06.2021 - 11:32
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarısöğütlü köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler kaçak kazı yapan 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kazı alanında 2 jeneratör, 3 hilti, 60 metre kablo, 5 kırıcı uç, 4 delici uç, balyoz, 3 kazma, 3 kürek, mala, manivela, falçata, su termosu, kova, seyyar lamba, 20 metre halat, 4 bakır çubuk ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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