Adıyaman'da kaçak kazıya 5 gözaltı

Adıyaman Haberleri 26.07.2021 - 17:28
Adıyaman'da Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikilitaş köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, H.A.Ç., M.I., G T., M.R.Ü., ve M.T.'yi kaçak kazı yaptıkları sırada yakaladı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere de el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusuna başlandı.
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