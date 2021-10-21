Adıyaman'da kapısı açılan otomobilden düşen anne ve bebeği yaralandı

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 21.10.2021 - 14:30
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı,
Sürücüsü öğrenilemeyen 34 CLJ 400 plakalı otomobilin Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu Kuyulu Köyü yakınlarında seyir halindeyken, ön kapısı açıldı.
Açılan kapıdan düşen Suriyeli Elif Süleyman A. ve bir yaşındaki bebeği yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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