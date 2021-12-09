Adıyaman'da kayalıklardan düşen çoban, av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı

Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Çatbahçe köyünde hayvanlarını otlatan Kadir Aydın (17), dengesini kaybederek kayalıklardan düşünce yanındaki av tüfeği ateş aldı.



Bacağından yaralanan Aydın, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Burada ilk tedavisi yapılan Aydın, durumunun ağır olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

