Adıyaman'da minibüsün şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 09:13
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı,
İbrahim Polat yönetimindeki 02 S 0011 plakalı minibüs, Kahta - Nemrut kara yolu Arsemia mevkisi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yapan minibüste Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlemekten dönen üniversite öğrencilerinin bulunduğu öğrenildi.
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