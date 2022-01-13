Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 13.01.2022 - 17:02
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, Bayram Çiçek idaresindeki 02 LE 486 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu hava alanı kavşağı yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, sürücü Çiçek ile Abdurrahman Eroğlu, Ali ve Kamile Çiçek yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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