Adıyaman'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı (Adıyaman Haberleri)

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 07.03.2022 - 16:39

Adıyaman'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye oldukları öne sürülen M.K. ile H.G'yi gözaltına aldı.


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