Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 24.09.2021 - 12:16
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.
Jandarma ekipleri, PKK'ya üye olduğu ve örgüte finansman desteği sağladığı iddiasıyla Y.E. ile K.A'yı gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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