Adıyaman'da terör örgütü üyesi tutuklandı (Adıyaman Haberleri)

Adıyaman'da jandarmanın terör örgütü PKKYPG'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Adıyaman Haberleri DHA 26.08.2021 - 15:36

Adıyaman'da terör örgütü üyesi tutuklandı

Adıyaman Haberleri - DHA, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü PKKYPG soruşturması kapsamında jandarma ekipleri; 2015 Yılında Adıyaman- Çelikhan karayolu yakınlarındaki Koçali Baraj inşaatında 5 iş makinesinin yakılmasını planladığı ve Bezar Elçi kod adlı Abuzer Arıca isimli teröristi evine aldığı belirtilen Ali Karayılan'a (47) yönelik operasyon düzenlendi.

Doğanlı köyünde bulunan bir evde yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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