Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 16.10.2021 - 19:21
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde 13 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
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