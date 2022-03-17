Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 17.03.2022 - 14:06
Adıyaman Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.
Takibe alınan otomobili durduran ekipler, araçta 23,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.G. ile K.G. işlemleri için emniyete götürüldü.
Öte yandan, otomobil sürücüsü E.G'ye uyuşturucu etkisinde araç kullanmak, sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve araca izinsiz reklam logosu yapıştırmaktan 10 bin 229 lira idari para cezası verildi.
Adıyaman Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adıyaman Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.