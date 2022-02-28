Adıyaman'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı (Adıyaman Haberleri)

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Haberler - Adıyaman Haberleri Anadolu Ajansı 28.02.2022 - 15:26

Adıyaman'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Eşref Toprak idaresindeki 02 RA 010 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman karayolunun 15. kilometresinde, Zekeriya Tekin idaresindeki 63 ACK 628 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Tekin ve araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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