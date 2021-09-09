Hafriyat kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti (Adıyaman Haberleri)

Adıyaman'da yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonunun çarptığı Suriye uyruklu Ahmed El Hamed (69), hayatını kaybetti.

Adıyaman Haberleri DHA 09.09.2021 - 14:20

Hafriyat kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adıyaman Haberleri - DHA,

Kaza, öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf. L. yönetimindeki 02 AG 346 hafriyat kamyonu, eczaneden ilaç aldıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Ahmed El Hamed'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ahmed El Hamed'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hamed’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Yusuf. L. gözaltına alındı.

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