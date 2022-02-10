Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Haberler - Afyonkarahisar Haberleri Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 12:14
Afyonkarahisar Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emirdağ ilçesi Güneyköy sınırlarında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, M.Y, M.G, K.G, H.İ.Ç. ve İ.Ö'yü kaçmaya çalışırken yakalandı.
Olay yerinde yapılan incelemede, bir hilti, bir jeneratör ve bir kürek ele geçirildi.
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