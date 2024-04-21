Afyonkarahisar'da yolcu treni hemzemin geçitte TIR'a çarptı

Olay, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Akören mevkisinde, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Eskişehir- Konya seferini yapan yolcu treni hemzemin geçitte TIR'la çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle TIR'ın 30 metre sürüklendiği kazada sürücü yaralandı.
İhbarla bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla İhsaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası TIR'da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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