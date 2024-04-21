Afyonkarahisar'da yolcu treni hemzemin geçitte TIR'a çarptı (Afyonkarahisar Haberleri)

Eskişehir-Konya seferini yapan yolcu treni, Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte TIR'a çarptı. Kazada TIR hurdaya dönerken, sürücüsü ise yaralandı. Kaza anı cep telefonuyla kaydedildi.

Afyonkarahisar'da yolcu treni hemzemin geçitte TIR'a çarptı

Olay, 'ın İhsaniye ilçesi Akören mevkisinde, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Eskişehir- Konya seferini yapan yolcu treni hemzemin geçitte TIR'la çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle TIR'ın 30 metre sürüklendiği kazada sürücü yaralandı.

İhbarla bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla İhsaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası TIR'da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yasal Bilgilendirme

Afyonkarahisar Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Afyonkarahisar Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...