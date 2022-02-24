Afyonkarahisar'da otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Haberler - Afyonkarahisar Haberleri Anadolu Ajansı 24.02.2022 - 14:19
Afyonkarahisar Haberleri - Anadolu Ajansı, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheliden 1'i gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir gecede 4 ayrı otomobilde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızlık olayında kullanılan aracın plakası ile içerisindeki 3 şüpheliyi tespit etti.
Çay ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde durdurulan araçtaki şüpheli M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı. Araçta, çalıntı olduğu belirlenen 2 otomobil teybi, 4 otomobil hoparlörü, sinema hoparlörü, amfi ve el matkabı ele geçirildi.
Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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