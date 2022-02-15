Afyonkarahisar'da yolcu treni, sürücüsünün terk ettiği otomobile çarptı

Haberler - Afyonkarahisar Haberleri Anadolu Ajansı 15.02.2022 - 10:48
Afyonkarahisar Haberleri - Anadolu Ajansı,
Polis Moral Eğitim Merkezi yakınındaki hemzemin geçitten 03 ABN 969 plakalı otomobiliyle geçmeye çalışan kişinin, trenin geldiğini fark ederek olay yerinden kaçtığı bildirildi.
Hemzemin geçitteki otomobile Konya-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı. Otomobili önüne alarak sürükleyen tren, olay yerinden yaklaşık 300 metre ileride durabildi.
Bölgeye gelen ekipler sürücüyü arama çalışması başlattı.
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