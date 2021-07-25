Pitbull saldırısına uğrayan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar Haberleri - İHA, Olay; Afyonkarahisar kent merkezi Dumlupınar mahallesindeki bir parkta meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir parkta 2 kişinin pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Ekipler, yabancı uyruklu Ali Hasan Albood Al E. (37) ile Sabar J'nin (39) pitbull cinsi köpek tarafından ısırılarak yaralandığını belirledi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.



Polis ekipleri, olay yerinden ayrılan köpeğin sahibi Murat A'yı aynı mahalledeki adresinde gözaltına aldı.



Köpek ise Afyonkarahisar Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.