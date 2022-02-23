Ağrı'da suç mağduru çocukların ifadeleri "ev ortamı" gibi düzenlenen odada alınacak

Haberler - Ağrı Haberleri Anadolu Ajansı 23.02.2022 - 15:40
Ağrı Haberleri - Anadolu Ajansı,
Adalet Bakanlığının kararıyla Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü biriminde müdür, psikolog, sosyal çalışmacı ve zabıt katibi görev yapıyor.
Suç mağduru çocukların ifade verirken kendilerini rahat ve ev ortamında hissetmeleri amacıyla birimdeki bir oda ev ortamına dönüştürüldü.
Çeşitli oyuncaklar ve oturma grubuyla donatılan odada, isteyen mağdurlar resim çizip çeşitli oyunlarda oynayabilecek.
Kırılgan grup olarak nitelendirilen aile içi şiddet, çocuklar, cinsel ve terör suçu mağdurlarının, burada psikolog eşliğinde ifadelerine başvuruluyor.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla odaya bağlanan hakim ve cumhuriyet savcısı, mağdurları mahkemeye çıkarmadan tek seferde ifadelerini alıyor.
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