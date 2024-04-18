Görüntüler sosyal medyada gündem oldu: Ağrı'da çocukları döven imam gözaltında

Ağrı’nın Diyadin ilesinde Kur’an kursu öğrencilerini tekme tokat dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan imam görevden alındı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin ardından imamın gözaltına alındığı da açıklandı.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu: Ağrı'da çocukları döven imam gözaltında

Diyadin’de bir Kur’an kursunda imamın çocukları tekme tokat dövmesiyle ilgili görüntülerün bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanması üzerine Diyadin Kaymakamlığı inceleme başlattı.

Kur’an kursundaki güvenlik kamera görüntülerinde şiddet uyguladığı tespit edilen ve ismi açıklanmayan imam, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince görevden uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı.

Valiliği’ndan olayla ilgili yapılan yazılı açıklamasda, “Bugün sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında, ‘İmam çocukları tekme tokat dövdü’ başlıklı haber ile ilgili Valiliğimizce basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Diyadin ilçemizde görev yapan bir imamın çocuklarımıza şiddet uyguladığı iddia edilen görüntüler üzerine Diyadin Kaymakamlığımızca ivedilikle inceleme ve soruşturmaya başlanılmış olup, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince adı geçen İmam-Hatip görevden uzaklaştırılmış ve adli mercilerimizce gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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