Başkentte 13 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara Haberleri Anadolu Ajansı 15.09.2021 - 19:41
Ankara Haberleri - Anadolu Ajansı,
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 8-12 Eylül'deki çalışmaları sonucu Gölbaşı, Etimesgut ve Kalecik ilçelerinde 11'i Afganistan, 2'si Pakistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Ekipler, bu kişileri taşıdığı belirlenen 2'si organizatör 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, şüpheliler M.A, D.A.B. ve R.T. hakkında adli işlem başlatıldı.
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