Hatay sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Ankara Haberleri Anadolu Ajansı 04.10.2021 - 14:48
Ankara Haberleri - Anadolu Ajansı, Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahıs, Hatay'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.
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