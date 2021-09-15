İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara Haberleri - Anadolu Ajansı,

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman, Ankara'nın güney çevreleri ve Kayseri'nin batı kesimleri ile yarın il genelinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Yarın gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması öngörülen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

