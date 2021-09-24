Ardahan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan Haberleri Anadolu Ajansı 24.09.2021 - 12:49
Ardahan Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kalkankaya köyü bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 yabancı uyruklunun Gürcistan'dan kaçak olarak ülkeye giriş yaptığını belirledi.
Kimlik kontrolünde düzensiz göçmenlerden 3'ünün Bangladeş, 1'inin Suriye, 1'inin de Filistin uyruklu olduğu tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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