Bayburt'ta karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı (Bayburt Haberleri)

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Haberler - Bayburt Haberleri Anadolu Ajansı 06.05.2022 - 11:00

Bayburt'ta karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'e gitmek için yola çıkan 2 kişi, Soğanlı Dağları'ndaki 2 bin 400 rakımlı Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından mahsur kalan kişilere ulaştı. Herhangi bir sağlık sorunları bulunmayan kişilerin yerleşim yerine ulaşmaları sağlandı.

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